يستضيفها استاد القاهرة.. 41 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للدراجات

تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، برئاسة الدكتور وجيه عزام، موافقات رسمية من 41 دولة، على المشاركة في البطولة المقررة إقامتها في مصر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل، بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء في مقدمة قائمة الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة كل من: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب إفريقيا وأوغندا وماليزيا والنمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاندا والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندي وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وجنوب السودان، إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن العدد مازال قابلًا للزيادة خاصة أن آخر موعد لمشاركة الدول في البطولة سيكون بعد غد الأحد، وبعدها لن يوافق على مشاركة أي دولة بعد انتهاء الموعد المحدد رسميًا.

وأوضح «عزام» أن موافقة هذا العدد الكبير من الدول على المشاركة في البطولة في ظل ظروف جائحة كورونا يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، مضيفًا أن الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة من ضمنها العشر دول الأولى في التصنيف الدولي لمنتخبات الدراجات، وهو ما يؤكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية ومستويات فنية متميزة، متوقعا موافقة دول أخرى لتكون واحدة من أقوى بطولات الدراجات.