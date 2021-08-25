ضبط أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية وذخائر بقصد الإتجار في أسوان

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان قيام «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان»، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذا من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.