ابن غادة عادل يفاجئ الجمهور بخسارة كبيرة في وزنه «صور»

اتجه عدد كبير من المشاهير الذين يعانون من زيادة في الوزن، خلال هذه الفترة، إلى اتباع أنظمة غذائية خاصة؛ لإنقاص الوزن، ليفاجأ جمهورهم باختلاف وتغير تام عما كانوا يظهرون عليه من قبل.

خسارة وزن لابن غادة عادل

وواحد من هؤلاء المشاهير الذين لفتوا الانتباه مؤخرا بإنقاص أوزانهم، الممثل عبد الله الهواري ابن الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، بسبب اهتمامه بالتمثيل وتقديمه أكثر من تجربة فنية خاصة به وطرحها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيلم «العفريت» ومسلسل «دي حكاية».

وكان من الملاحظ منذ الظهور الأول له أنه يعاني من زيادة كبيرة في الوزن، ولكنه فاجأ جمهوره مؤخرا بظهوره بشكل مختلف تماما عما كان عليه، حيث ظهر بشكل نحيف للغاية وبدا عليه خسارة كبيرة في الوزن، جعلته يظهر بإطلالة مختلفة ومميزة للجمهور.

تعليقات الجمهور على خسارة وزن عبد الله الهواري

وبالفعل شارك عبد الله الهواري جمهوره بكثير من الصور الخاصة به عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، بإطلالته الجديدة وبخسارة وزنه اللافتة للانتباه.

وحرص عدد من متابعيه على تشجيعه من خلال تعليقات عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، حيث قال أحدهم: «ما شاء الله تغيير كبير، برافو يا هواري».

فيلم العفريت

يذكر أن عبد الله الهواري كان قد قدم تجربة سينمائية من خلال فيلم «العفريت»، وشارك في بطولته غادة عادل وأدهم السداوي وأسما سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عبد الله الهواري، وإنتاج مجدي الهواري، وكان يدور العمل في إطار كوميدي.