أول رد من غادة عادل عن أنباء زواجها من حسن شاكوش: فنان محترم

أعربت الفنانة غادة عادل، عن استياءها الشديد، من الشائعات التي طالتها على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن أنباء ارتباطها من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد تداول صورة لهما قبل أيام.

وكتبت غادة عادل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «حسن شاكوش فنان محترم، ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله».