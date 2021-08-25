أشرف سلمان: ممشى أهل مصر مشروع ضخم يليق بنهر النيل العظيم

أشاد أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري، بجهود الدولة في ضخ الاستثمارات الضخمة بالمدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، مشيرا إلى أن عجلة النمو تتقدم بسرعة، لأن القطاع العقاري يجر خلفه نحو 100 صناعة أخرى.

أشرف سلمان: ممشى أهل مصر أنشئ بتخطيط جيد

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان انطلاق المشروع القومي السياحي ممشى أهل مصر، التنمية لم تقتصر على المدن الجديدة، وإنما امتدت لتطوير المناطق العشوائية، بخلاف إطلاق مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة حياة كريمة، وهو برنامج ثوري، فجره الرئيس السيسي، بشراكة مع كل قيادات الدولة، والمجتمع المدني.

وقال سلمان هناك رؤية دقيقة وتخطيط جيد لكل المشروعات القومية، التي تضيف لمصر فخرا، وفي مقدمتها مشروع ممشى أهل مصر، الذى وجه الرئيس السيسي بتخطيطه وتطويره، حتى يليق بمصر، ويليق بنهر النيل العظيم، مشيرا إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة، مزيدا من النمو الاقتصادي.

مكاوي: مصر لم تنس المدن القديمة والعاصمة مع إنشاء المدن الجديدة

وأشاد الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، بتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن المشروع جزء من تطوير مصر 2030، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تنس المدن القديمة، والعاصمة، وهناك مشروعات كبرى مثل تطوير ماسبيرو، والقاهرة الفاطمية وغيرهما من المشروعات، التي نشرف أن نكون جزءا منها، مضيفا نسعى للوصول إلى 50 كيلو مترا بالمشروع.

وأضاف المكاوي: المشروع عالمي بكل المقاييس، وسيتحول إلى محط أنظار العالم، وعلينا جميعا أن ندرك أن الدولة بالكامل، بكل أذرعها تسابق الزمن للانتهاء من المشروع، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى أن ننتهي من تطوير كل شبر في أرض مصر، وفي مقدمتها ممشى أهل مصر السياحي على النيل العظيم.

يذكر أن الممشى يضم عددا من البازارت والمطاعم، والمحلات التجارية، وبعض الخدمات، بحيث يتحول لمنفذ ونقطة نور، يساعد على دعم السياحة، ودعم الاقتصاد المصري.

ويشرف على المشروع بشكل دائم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا السياحة والإسكان.

وتتكون المرحلة الأولى من المشروع 1 كيلو و800 متر، ومن المتوقع أن تصل المرحلة الثانية إلى 4 كيلو مترات، ويسير العمل بالمشروع بنفس الوتيرة التي يسير بها العمل في العلمين الجديدة والجلالة وغيره من مشروعات.