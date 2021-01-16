«نهر النيل ملك للجميع».. القليوبية تنفي تأجير ممشى أهل مصر ببنها

كشفت محافظة القليوبية حقيقة ماتداوله رواد التواصل الاجتماعي، حول إعلان مجلس مدينة بنها عن إجراء مزاد علني لتأجير ممشى أهل مصر ببنها في مرحلته الأولى التي افتتحت منذ أكثر من عام، حيث اعتبر أهالي بنها أن المزاد يهدف لحرمان المواطنين من الاستفادة من الممشى بعد تأجيره ليصبح بمقابل مادي، وهو ما نفته المحافظة في بيان رسمي، أكدت فيه أن الممشى مجاني لأهالي العاصمة بنها، ورواد المحافظة، ولاعلاقة للمزاد برسوم دخول أو استغلال للمواطنين أو تحويله لمشروع تجاري استثماري، مؤكدة أن نهر النيل ملك للجميع.

وأكد البيان أن ممشى أهل مصر، طبقا لتعليمات القيادة السياسية من أجل الجميع ولايهدف للربح، مشيرا إلى أن المزاد مخصص لفتح الباب لتأجير الأكشاك وعمليات الأمن والنظافة حتى يليق الممشى بمرتاديه.

وأكدت المحافظة في بيانها أنه لاصحة لما يتردد أن الممشى سيكون استغلاله من المواطنين بمقابل مادي، وسيظل متنفسا لكل أبناء المحافظة وأبناء العاصمة بالمجان

وكان مجلس مدينة بنها، قد نشر إعلانا في إحدى الصحف جاء فيه «يعلن مجلس مدينة بنها عن إجراء مزاد عام لمنح حق إستغلال ممشى أهل مصر ما بين كوبري كفر الجزار بداية من نادي التجديف، وحتى كوبري السكة الحديد في جلسة 27 يناير الجاري، بإدارة التعاقدات حسب كراسة الشروط، وهو ما أثار غضب وقلق رواد التواصل الاجتماعي حول مجانية استغلال الممشى الذي أعلنت عن افتتاحه المحافظة كمتنفس للمواطنين والغلابة دون أي مقابل مادي.

يذكر أن ممشى أهل مصر ببنها، هو أحد المشروعات القومية الرئاسية على كورنيش النيل ببنها التي تحرص المحافظة على إنجازها ليكون متنفسا للمواطنين للاستمتاع برؤية نهر النيل.

ويساهم المشروع في تحسين جودة الحياة بشكل كبير في العاصمة بنها من خلال توفير متنفساً جديداً لسكان العاصمة للترويح عن أنفسهموالتنزه ويتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية وتوفير مناطق جذب سياحي وتجميل واجهة نهر النيل، وإقامة أنشطة متنوعة من مطاعم وكافتيريات وخدمات ومنافذ بيع وأنشطة رياضية مائية مثل التجديف والمراكب الشراعية

يتكون المشروع من 4 مراحل جرى الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 5 مليون جنيه كما يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 60% وجاري تجهيز الموقع للمرحلة الثالثة والرابعة وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع بطول 1850 متر ويحتوي على 9 مداخل ومخارج وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد المشروع نتاج التعاون الجاد بين جميع أجهزة المحافظة حتى تم إخراج هذا العمل المشرف حيث نجحت المحافظة في تذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع للارتقاء حضاريًا بكورنيش النيل والحفاظ عليه من التعديات

الممشى جرى تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى والدخول متاحا لجميع المواطنين بالمجان.