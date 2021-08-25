ولي عهد السعودية يستقبل وزير خارجية قطر في قصر نيوم

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في قصر نيوم، اليوم الأربعاء. ورحب ولي العهد بالوزير القطري، وسلم الأخير رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى ولي العهد السعودي، وجرى استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

اعتراض طائرة حوثية مسيرة غرب السعودية

في سياق آخر، قال التحالف العربي إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين أطلقت باتجاه جنوب غرب السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن التحالف قال إنه يتخذ إجراءات عملية لحماية المدنيين من مثل هذه الهجمات.

وصعدت مليشيا الحوثي في اليمن، من هجماتها التي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت نفطية في المملكة منذ بداية العام، ما أثار إدانات عربية دولية واسعة.

وأفاد التحالف العربي، أمس الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي اليمنية باتجاه خميس مشيط، وفق ما نقلته «الإخبارية» السعودية. وتستخدم الميليشيا، المدعومة من النظام الإيراني، بانتظام، طائرات بدون طيار لاستهداف المملكة.

إدانات لتكرار استهداف منشآت المملكة بطائرات مسيرة

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الطائرة المسيرة. وقالت الإمارات إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية من قبل الحوثيين يعكس تحديهم السافر للمجتمع الدولي وتجاهلهم لكافة القوانين الدولية، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة.

كما استنكرت البحرين والكويت الهجوم وجددتا تضامنهما مع المملكة في كافة الإجراءات التي تتخذها حفاظا على أمنها واستقرارها وسيادتها.