السجن 10 سنوات لأمين شونة ومالكها اختلسا 10 آلاف طن قمح بإهناسيا

قضت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار محمد سمهان، وعضوية المستشارين حسام الصياد، ومحمد الحسيني، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً لفني تخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين أمين شونة بأهناسيا، وغيابياً لمالك الشونة، وإلزامهما برد مبلغ 73 مليون و202 ألف جنيه، مع عزل المتهم الأول من الوظيفة، وحظر مزاولة المتهم الثاني للنشاط الاقتصادى محل الجريمة لمدة 3 سنوات، وذلك لقيامهما باختلاس 10 آلاف طن قمح بقيمة 36 مليون و601 ألف جنيه، المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية.

النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة الجنائية لاختلاسهما 10 آلاف طن قمح من شونة إهناسيا

وأحالت النيابة العامة المتهم الأول «م. م.»، فنى تخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين أمين شونة بأهناسيا، محبوس، والثاني «خ. ع.» مالك شونة بأهناسيا، هارب، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام الأول، باعتباره موظف عمومي ومن الأمناء على الودائع، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس كمية من القمح مقدارها 10 آلاف طن قمح، بقيمة 36 مليون و601 ألف و177 جنيهاً، والمملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية، والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها في الشونة جهة عمله، إلا إنه اختلسها لنفسه.

تفاصيل اتفاق امين الشونة ومالكها في اختلاس القمح

كما تبين اشترك المتهم الثانى بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وساعده بأن مكنه من إخراج كمية القمح، والتي أودعت بالشونة المملوكة له، حتى يتمكن من اختلاسها، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.