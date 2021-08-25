التسجيل لموظفي الحكومة للحصول على اللقاح.. حملة لمستقبل وطن بني سويف

بدأ حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حملة جديدة، لمساعدة الموظفين في القطاعات الحكومية بالمحافظة في تسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا المستجد، انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، برعاية النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، وإشراف النائبة منى عبد الله أمين التنظيم بالمحافظة.

بأجهزة الهاتف المحمول واللاب توب.. شباب مستقبل وطن يسجلون لموظفي الحكومة للحصول على لقاح كورونا

يشارك بالحملة عدد من شباب الحزب بجميع أمانات المراكز والوحدات الحزبية الذين يسجلون لموظفي القطاع الحكومي والذين يتعذر عليهم القيام بذلك، من خلال إدخال البيانات إلى موقع وزارة الصحة عبر أجهزة الهاتف المحمول أو اللاب توب، حيث بدأت المحافظة حاليا في توجيه فرق تطعيم متنقلة من مديرية الصحة، لتطعيم العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة عقب الانتهاء من التسجيل.

أمين «مستقبل وطن» بني سويف: أطلقنا عدة مبادرات لمساعدة المواطنين والموظفين في الحصول على اللقاح

من جانبه قال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في بني سويف، إنه انطلاقا من دور الحزب المجتمعي واستمرارا للحملات التي يطلقها الحزب لمساعدة المواطنين في الحصول على لقاح كورونا المستجد، جرى توجيه مجموعات من شباب الوحدات الحزبية وأمانات المراكز بالمحافظة، للمساعدة في تسجيل موظفي القطاع الحكومي عبر موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، بالإضافة إلى مبادرة الحزب السابقة بفتح جميع مقراته أمام المواطنين للتسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لشروط وزارة الصحة التي تم وضعها للحصول على اللقاح لمختلف الفئات العمرية المصرح لها به، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، لمساعدة الأهالي في التسجيل الإلكتروني، وتسهيل المهمة غير القادرين على التعامل مع الإنترنت، تلك المبادرة التي لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأشار العمدة إلى قيام شباب الحزب أيضا في تنظيم دخول المواطنين إلى مقرات الحصول على لقاح كورونا بالمحافظة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للحصول على اللقاح في الفترة الحالية، حيث تضمنت تلك الحملة إقامة سرادقات أمام تلك المقرات لحمايتهم من اشعة الشمس كذلك توفير التباعد الإجتماعي بينهم.

حسام العمدة: الرئيس السيسي حريص على صحة المصريين

وأشاد العمدة بدور الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في توفير اللقاح بالمجان للمواطنين، وحرصه على صحة المصريين الذي ظهر مبكرًا من خلال الحملات التي جرى إطلاقها وشهد لها العالم ومنها حملة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وعلاج الأمراض المزمنة وأمراض التقزم والسمنة والنحافة والأنيميا لتلاميذ المدارس، وعلاج الأطفال مرضى الضمور العضلي.