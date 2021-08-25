إيناس جوهر: بحمد ربنا إني معنديش ولاد

قالت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر إنها تحمد الله تعالى على أنها لا تمتلك أبناء، بسبب المشاكل الكبيرة التي تراها الآن من جانب الشباب.

زيجات إيناس جوهر

وتابعت إيناس جوهر خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على قناة «CBC»، أن عملها لا علاقة له بالموضوع، حيث تزوجت مرتين ولم تكن سعيدة، فلم تفكر في الإنجاب حتى لا «تشردهم»، متعجبة من أن بعض الشباب الآن يتزوجون لمجرد الإنجاب وبعدها يحدث الطلاق، وهذا ليس منطقيًا.

ذكرياتها عن اللقاءات مع الشخصيات العامة

وأوضحت أنها تعشق هند رستم لأنها رأت فيها البساطة رغم العظمة، مضيفةً أنها دائمًا كانت تستقبل الآخرين بشكل جيد وتحب الكلاب وهذا معناه أنها إنسانة، مشيرةً إلى أنها كانت ستجري حوارًا مع الدكتور تحسين الحديدي في برنامج «ضيف الفطار» المذاع على إذاعة الشرق الأوسط، وذهبت لإحضاره ووقعت في الزحام وكان معها زميلها عمرو عبدالحميد، وجرى فتح الهواء وبدأ الحوار مع الضيف أثناء تحركهم في السيارة، وكان حوارًا من وحي اللحظة.

وكشفت عن أنها تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا ولم تكن وحدها، حيث كان معها أصدقاؤها والأهل، موضحةً أن البعض زعم إصابتها بفيروس كورونا وهذا غير صحيح.

وتعد إيناس جوهر واحدة من أشهر الإعلاميات المصريات في السبعينيات من القرن الماضي، وقدمت عددًا من البرامج الشهيرة بإذاعة الشرق الأوسط، ونجاح إيناس جوهر لم يكن على مستوى الإذاعة فقط، ولكنها نجحت أيضا في العمل الإداري فتم تعيينها نائب لرئيس شبكة الشرق الأوسط، ثم رئيسا لشبكة الشرق الأوسط وبعدها عينت رئيسا للإذاعة.

ومن أهم برامجها التي عملت بها كمعدة «هذا المساء»، «الست دي أمي»، «عندما يأتي المساء»، أما عن برامجها كمذيعة فقدمت كلًا من «تسالي»، «قصة فيلم»، «الجديد في ورق سليفان»، و«النادي الدولي».

وبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.