إيناس جوهر: كنت مرشحة لتقديم «كلمتين وبس» بعد فؤاد المهندس «بس مقدرتش»

قالت الإعلامية إيناس جوهر، إنها حاولت استكمال برنامج «كلمتين وبس» الذي كان يقدمه الفنان الكبير فؤاد المهندس: «وقف عشان أنا مقدرتش أكمله، رغم إنهم أرادوا الاستمرار في البرنامج، واقترحوا اسمي لتقديم البرنامج، لأن مينفعش حد يحل محل الفنان فؤاد المهندس، ولن يكون أحد مكان فؤاد المهندس».

ارتداء ملابس رسمية في العمل

وكشفت «جوهر» في لقاء لها مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميات مفيدة شيحة، منى عبدالغني، وسهير جودة، أنهم كانوا يرتدون ملابس رسمية حتى وراء الميكروفون.

وأشارت إيناس جوهر إلى أنها أول مرة ذهبت فيها إلى إذاعة الشرق الأوسط بدون ملابس رسمية، قالت عنها زميلة لها: «إية البلاوي اللي بتتحدف علينا دي».

الابتعاد عن مجال التمثيل

وعن ابتعادها عن مجال التمثيل، أوضحت الإعلامية إيناس جوهر، أنها خاضت هذه التجربة، وعندما وقفت على المسرح مع ثلاثي أضواء المسرح وجدتهم يطلقون الكثير من الإفيهات، وبعد ذلك قررت عدم الاستمرار في مجال التمثيل.

لماذا ابتعدت الإعلامية إيناس جوهر عن التليفزيون؟

وأوضحت الإعلامية إيناس جوهر، أنها ابتعدت عن التلفزيون أيضًا لأنها تحب برامج المنوعات، وعندما خضعت لـ«تيست كاميرا» وجدوا أن ملامحها تناسب نشرات الأخبار، وفي هذه الفترة التليفزيون لم يكن يقدم إلا برامج المنوعات ونشرات الأخبار فقط، فلم تجد أمامها سوى الذهاب إلى إذاعة الشرق الأوسط لتقديم برنامج منوعات.

موقف مع الفنان محمد عبدالوهاب

وروت «جوهر» موقفًا حدث بينها وبين الفنان محمد عبدالوهاب، أثناء تسجيل إحدى الحلقات، وكان يتحدث ببطء شديد، وبعدها بأيام وجدت أنه اشتكاها لرئيس الإذاعة وقال إنها لم تسجل معه، فأحضرت شريط التسجيل وقدمته لرئيس الإذاعة، معقبة: «مكنتش أتصور يعمل كده».