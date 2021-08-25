البيت الأبيض: بايدن اطلع على التقرير السري للاستخبارات حول منشأ كورونا

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع، أمس، على التقرير السري للاستخبارات حول منشأ فيروس كورونا، مضيفة أن «هذه المعلومات لن نكشفها للعلن».

إلا أن بساكي أشارت، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء، إلى أن الاستخبارات الأمريكية تعمل على إعداد نسخة غير سرية لتقرير عن منشأ فيروس كورونا، وذلك دون التعليق على تفاصيل التقرير، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

في انتظار التقرير غير السري

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه في الوقت ذاته كانت الاستخبارات تعمل على نسخة مختصرة غير سرية من التقرير، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد نشر تلك النسخة من التقرير، ولا تستطيع الكشف عن أي تفاصيل للتقرير قبل نشر النسخة غير السرية.

ولفتت إلى أن الاستخبارات تعمل على النسخة غير السرية من التقرير نظرا لأهمية موضوع منشأ فيروس كورونا.

إلى ماذا انتهى تقرير الاستخبارات؟

وأفادت جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ، بأن بايدن تسلم التقرير السري للاستخبارات حول منشأ كورونا.

وحسب المسؤولين، فإن الاستخبارات لم تتمكن من التوصل إلى الاستنتاجات النهائية والقاطعة بشأن منشأ الفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه، في مايو الماضي، أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمضاعفة جهودها لجمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تُوصل إلى نتيجة نهائية حول منشأ فيروس كورونا، وذلك خلال 90 يوما، وذلك في أعقاب تقارير استخباراتية أشارت إلى إصابة باحثين بمعهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، بأعراض تتشابه مع أعراض كورونا في نوفمبر 2019.

وقال بايدن في بيان له وقتها: «لقد طلبت من مجتمع الاستخبارات مضاعفة جهودهم لجمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تقربنا من الوصول إلى نتيجة نهائية حول منشأ فيروس كورونا، وتقديم تقرير إليّ في غضون 90 يوما».

وأوضح الرئيس الأمريكي أن: «مجتمع الاستخبارات يميل نحو سيناريوهين فيما يتعلق بمنشأ الفيروس، إذا كان ناجما عن اتصال بشري مع حيوان مصاب، أو حادث في أحد المختبرات، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن هذا الأمر».