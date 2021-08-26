بسبب تسرب الغاز.. اندلاع حريق بمنزل تاجر في سوهاج

أصيب صاحب محل خردوات بحروق بنسبة 60٪ بالوجه والقدمين والساقين أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع بمنزله، بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، تم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بشارع مجمع المحاكم دائرة قسم طهطا، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث وقوات الحماية المدنية، علاوة على قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

تبين من الفحص نشوب الحريق بمنزل ملك "ياسر. م. ح. ف"، 50 سنة، صاحب محل خردوات ويقيم بالناحية ذاتها، حيث جرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

بسؤال المصاب أفاذ بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث وكلفت المعمل الجنائي بإجراء المعاينة اللازمة، وانتقلت وحدة الشؤون الاجتماعية إلى منزل المصاب لإجراء المعاينة اللازمة.