جامعة سوهاج تستعد لتشغيل المستشفى الجامعي الجديد

أصدرت جامعة سوهاج بيانا اليوم، أشارت فيه إلى عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعا بالهيئة الإدارية للمستشفيات الجامعية لمناقشة الموقف التنفيذي للإعلان عن قرب افتتاح المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

جاء الاجتماع بقاعة مجلس جامعة سوهاج بالحرم الجامعي بمدينة سوهاج بحضور الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، وأمير صموئيل المدير الإداري للمستشفى الجديد.

المستشفى الجامعي الجديد مشروع قومي يخدم قطاع كبير من المواطنين

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي الخاص بقرب افتتاح المستشفى الجديد والمتعلق بالانتهاء من التجهيزات الخاصة بالبنية التحتية، الموارد البشرية، الأثاث الطبي والغير طبي اللازم لعملية التشغيل.

وأكد عبد الخالق، أن إدارة الجامعة حريصة على السير بخطى سريعة فى تيسير إجراءات افتتاح المستشفى الجديد باعتباره أحد المشروعات القومية التي ستخدم قطاع كبير من المواطنين والمرضى بالمجتمع المصري بوجه عام والمجتمع السوهاجي على وجه الخصوص، مناشداً ببذل أقصى جهد ممكن من أجل الإعلان عن افتتاح المستشفى أمام المواطنين فى أقرب وق.

وأوضح القائم بأعمال عميد كلية الطب، أن المستشفى الجامعي الجديد تمثل صرح طبي كبير، مزودة بخبرات بشرية متنوعة من الرموز الطبية فى كافة التخصصات المشهود لها بالكفاءة والمهنية، وذلك فى إطار الاهتمام بالصحة العامة التى تبذل فيها الدولة جهوداً كبيرة لتطوير المنظومة الصحية بالكامل على مستوي الجمهورية ومنها محافظة سوهاج.

الكوادر الإدارية الموجودة كافية والمستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة

ولفت مدير المستشفى الجامعي، إلى توريد وتركيب الأجهزة المتعاقد عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحاً أن الكوادر الإدارية بالمستشفى القديم كافية لتشغيل المستشفى الجديد، وجاري حل مشكلة نقص الهيئة التمريضية والعمالة الفنية لاستكمال منظومة العمل قبل الإعلان عن التشغيل الكامل للمستشفى.

وأشار الدكتور مصطفى هريدي، إلى أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية المتوافقة محلياً ودولياً، ومزود بعدد كبير من العيادات الخارجية وغرف العناية المركزة ووحدات الغسيل الكلوي والحضانات، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش مقومات البنية التحتية للمستشفى الجديد منها غرف التعقيم، المغسلة، المشرحة، والأثاث المكتبي وأماكن الانتظار، وتجهيز غرف العمليات بجميع أنواعها، وأقسام الأشعة والسونار، ووحدات الغسيل الكلوي، وأجهزة العناية المركزة للأطفال والبالغين، سيتم بدأ العمل بالعيادات الخارجية كمرحلة أولى.