بث مباشر.. البابا تواضروس يدشن لأول مرة كاتدرائية في دير أبو مقار

دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، كاتدرائية القديس مقاريوس بدير أبو مقار بوادي النطرون، بحضور عدد كبير من المطارنة والأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورهبان الدير.

دير أبو مقار

وتعد تلك أول تدشين داخل دير أبو مقار بوادي النطرون الذي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي، لبطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ عقود من الزمن، وأول مرة للبابا تواضروس الثاني يدشن فيها كاتدرائية بالدير.

ومنذ مقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار في 2018، على يد اثنين من رهبان الدير، ويتولى البابا تواضروس الثاني مسؤولية إدارة الدير، بجانب عدد من رهبانه، وهو دائم الزيارة للدير بصفة مستمرة.

وتأتي عملية تدشين كاتدرائية القديس مقاريوس بدير أبو مقار، على هامش ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر، الذي تجرى فعالياته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور 200 شاب وفتاة من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية في مصر، والذي افتتحت فعالياته يوم الأحد الماضي، وتستمر حتى الإثنين المقبل.

وتبلغ مساحة دير أبو مقار الإجمالية حوالي 11.34 كيلومترًا شاملة المزارع والمباني التابعة، ويحتوي على سبع كنائس، وملحق بالدير متحف صغير ومشفى ومحطة لتوليد الكهرباء ومطبعة ومكتبة تضم مخطوطات نادرة، وهناك مساكن للعاملين بالدير من غير الرهبان.

كاتدرائية القديس مقاريوس

والكاتدرئية التي دشنها البابا صباح اليوم، بدأت نواتها الأولى عام 360 ميلادي، وأُعيد بناؤها في أيام البابا بنيامين ‏(‏البطريرك 38‏ للكنيسة)، ودشنها هذا البابا بدعوة من شيوخ البرية سنة 655م، ولا يزال هيكلها الكبير المعروف بهيكل أنبا مقار بقبته الضخمة قطر 8 متر على طوبة واحدة، ويدعى أيضاً باسم "هيكل أنبا بنيامين" منذ يوم دشنه حتى اليوم‏.‏ ولكن قبته تساقطت عدة مرات ورُممت عدة مرات.

والكنيسة الآن لا تحمل من أجزائها الأثرية الأولى سوى هيكل أنبا بنيامين وهيكل يوحنا المعمدان ‏(‏أو مارمرقس‏)‏ فقط‏.‏