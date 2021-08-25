البابا يحاور 200 شاب وفتاة في اجتماع الأربعاء الأسبوعي بوادي النطرون

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم، في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث انضم شباب ملتقى لوجوس الأول إلى الاجتماع لحضور عظة البابا وفقًا لبرنامج الملتقى.

عظة البابا الأسبوعية

وتحدث البابا الشباب المشاركين في الملتقى، الذي تستمر فاعلياته حتى الاثنين المقبل، عن كيف يعيش الشاب كإنسان يمجد اسم الله.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، استمع عقب انتهاء العظة إلى أسئلة الشباب المشاركين والبالغ عددهم 200 شاب وفتاة، وأجاب عليها، وكانت هناك فرصة للتحاور مع البابا.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان «التمتع بالجذور» من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه، حيث يشارك فيه شباب وشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

ويعد هذا الاجتماع الأسبوعي للبابا الأول الذي يعقد بمشاركة شعبية منذ جائحة كورونا، حيث اعتاد على عقد الاجتماع بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ملتقى لوجوس

وكان البابا تواضروس الثاني افتتح الملتقى يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع عيد العذراء 2021، وبحضور 12 من مطارنة وأساقفة الكنيسة، إلى جانب عدد من الكهنة والرهبان، من بينهم وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، مساء الأحد الماضي، حيث ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن الشباب هم أغلى ما تملك الكنيسة والوطن، وأن أهداف الملتقى أن يتعلم المشارك كيف يكون سفيرًا للفرح في أسرته وكنيسته ووطنه.

وشهد الملتقى خلال الأيام الماضية عقد لقاءات بين الشباب المشاركين وعدد من المسئولين والوزراء منهم نائب محافظ الإسكندرية، ووزير الشباب والرياضة، ورشا راغب مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي حدثت الشباب عن الأكاديمية وأنشطتها في تأهيل الشباب المصريين للمناصب القيادية، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تعيين عددا من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ ونوابًا لمحافظين، وكذلك في عدد من المناصب القيادية بالدولة.