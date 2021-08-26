تدمير فرقاطة أمريكية بطوربيد خلال تدريب «فيديو»

هاجم عسكريون أمريكيون فرقاطة من طراز «أوليفر هازارد بيري»، Oliver Hazard Perry تتبع البحرية الأمريكية، والتى تعمل في عدة دول، وذلك في إطار تدريبات عسكرية، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن موقع «ذا دريف» الأمريكي، حيث انشطرت السفينة إلى نصفين خلال هذا التدريب.

والقوات البحرية الأمريكية من أقوى القوات البحرية في العالم، وبخاصة في مسألة التعامل مع السفن، كما تتفوق على أكثر من 30 قوة بحرية للدول التي تليها مجتمعة.

تدمير الفرقاطة أوليفر هازارد بيري في إطار تدريب عسكري أمريكي

وجرى تدمير الفرقاطة في إطار تدريبات SINKEX، التي تقام ليجري خلالها اختبار لجميع أنظمة الأسلحة المختلفة، والتي عادة ما تتضمن هجوم بالصواريخ أو الطوربيدات على السفينة أو الفرقاطة المستهدفة.

ونشرت قناة البحرية الأمريكية عبر موقع قناتها على «يوتيوب» فيديو للحظة تدمير الفرقاطة أوليفر هازارد بيري Oliver Hazard Perry، والتي يظهر الفيديو أنه تم تدميرها بالكامل.

تفاصيل تدمير الفرقاطة أوليفر هازارد بيري خلال تدريب عسكري أمريكى

وعن تفاصيل الفرقاطة التي تم تدميرها، ذكر موقع «ذا دريف»: أنه تم بناء الفرقاطة في السبعينيات من القرن الماضي، وبحسب الموقع فإن بعض السفن من هذا النوع لا تزال تخدم في سلاح البحرية في بعض الدول ومنها مصر وتركيا وأستراليا وبولندا.

وأطلقت عدة رشقات صاروخية على السفينة القديمة المذكورة، في إطار تدريب جرى يوم 15 أغسطس، حيث تم استهداف السفينة بطوريد من طراز «مارك 48»، وأمام تلك الهجمات انشطرت الفرقاطة إلى قسمين لتغرق لاحقا.

أهم المعلومات عن الفرقاطة أوليفر هازارد بيري

وفي الوقت الحالي يوظف الجيش الأمريكي الفرقاطات أوليفر هازارد بيري Oliver Hazard Perry ضمن فرق العمل في حاملات الطائرات أو عمليات الحراسة للقوافل التجارية، وذلك في إطار عمليات الحماية من أعمال القرصنة، كما تقوم ببعض المهام مثل اعتراض شحنات المخدرات في البحر، كما توظف في كل المهام التي لا تتطلب استخدام طرادات أو مدمرات أكثر تكلفة.

والفرقاطة أوليفر هازارد بيري (Oliver Hazard Perry) عبارة عن مركبات صغيرة تستطيع تشريد 4000 طن، كما أنها مجهزة بمدفع سريع الطلقات من عيار 76 ملم والذي صنف مضاد للطائرات والسفن والغواصات.