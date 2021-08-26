«الاستثمار» تختتم برنامجها التدريبي لـ17 من شباب مصر الدارسين بالخارج

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار، البرنامج التدريبي الصيفي لـ17 شابا وفتاة من شباب الدارسين المصريين بالخارج، الذي عقد ضمن برامج التدريب الذي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات متعددة، بهدف توفير الخبرة العملية والميدانية المطلوب لدارسينا بالخارج، وذلك في إطار عمل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

وزيرة الهجرة تشكر رئيس هيئة الاستثمار لتوفيره فرص تدريب لشباب الدارسين بالخارج بمركز الحوار

من جانبها، تقدّمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، حسب بيان عن الوزارة، بخالص الشكر للمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، لتعاونه الكبير مع وزارة الهجرة لتوفير فرصة تدريب مهمة لشباب الدارسين المصريين بالخارج ضمن أنشطة مركز الحوار.

مكرم تشيد بحماس المتدربين

وأشادت الوزيرة بالحماس والتفاعل الذي تحلّى به شباب الدارسين المصريين بالخارج أثناء التدريب، وشغفهم المستمر لاكتساب الخبرات وممارسة العمل الميداني، من خلال التعرف على طبيعة العمل داخل الهيئة، حيث جرى تقسيم هؤلاء الشباب إلى 4 مجموعات للتدريب في 4 قطاعات مختلفة بالهيئة، وهي قطاع المناطق الحرة، قطاع تنمية الأعمال، قطاع الترويج، وقطاع متابعة الأداء الاقتصادي.

من جهتهم، أعرب شباب الدارسين بالخارج الذين تلقوا التدريب بالهيئة عن بالغ سعادتهم بفترة التدريب، وأكدوا أنّه إضافة مهمة لهم وأكسبهم مزيدا من الخبرات التي ستدعم قدراتهم العلمية بشكل كبير مستقبلا.

وعمل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، منذ تدشينه في يناير الماضي، على توفير فرص تدريب متنوعة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ووصل عدد فرص التدريب بمختلف الجهات إلى نحو 140 فرصة، في عدد من الجهات، منها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما نظم المركز ورشة تدريبية لتقديم نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمي، كذلك تدريب بشركتي إيوان للتطوير العقاري، Egy Trans الرائدة في مجال النقل.