نبيلة مكرم تشارك في ندوة «مكافحة الهجرة غير الشرعية بمفهوم جديد»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ندوة بعنوان «مكافحة الهجرة غير الشرعية.. بمفهوم جديد»، والتي عقدت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وبالتعاون مع جامعة الأزهر في إطار مشروع سفراء الأزهر أونلاين.

حضر الندوة، الدكتور عبدالدايم نصير رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، واللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والمنظمة وعمداء الكليات ومسؤولي مشروع سفراء الأزهر من المصريين والوافدين.

المحرصاوي: نعتز بمشاركة وزيرة الهجرة ونثمّن جهودها المخلصة في ملف الهجرة غير الشرعية

وافتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الندوة بحسب بيان الوزارة، حيث رحب بوزيرة الهجرة، مثنيا على مشاركتها في منتدى صناع السلام في لندن بحضور فضيلة الإمام الأكبر، ثم حضورها فعالية توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، معربا عن خالص الاعتزاز بجهودها المخلصة وعملها الدؤوب في عدة ملفات وخاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشهدت الندوة تقديم فيلم تسجيلي عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتقديم نبذة أيضا عن مشروع «سفراء الأزهر أونلاين»، والذي يستهدف التلاقي بين الأزهر وقطاعات الدولة والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والتأكيد على أنّ الأزهر يحرص على قوة مصر الناعمة بمنهجها الوسطي؛ علاوة على الجمع بين دول متعددة واتجاهات مختلفة ليؤكد صفة التنوع والاختلاف والتعارف والتعاون.

مكرم: المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية إنساني ووطني

من جانبها، ألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمة خلال الندوة رحبت فيها بالحضور، وقدّمت خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ومؤسسات وقيادات الأزهر الشريف، ولفتت إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الأزهر إلى وزارة الهجرة، مؤكدة أنّ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمثابة والد لكل المصريين، كما وجّهت تحية خاصة للقيادة السياسية المصرية لجهودها في عودة البعثة الأزهرية والجالية المصرية من أفغانستان.

وفي ذات السياق، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور وجهود وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزارة بها مباشرة في ختام منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى تصريح الرئيس بأنّه منذ عام 2016 لم تخرج أي مركب هجرة غير شرعية من مصر، ما يؤكد نجاح الدولة المصرية في القضاء على هذه الظاهرة حفاظا على الأمن القومي المصري، وإدراكا لأهمية الشعور باحتياجات المواطن المصري وتوفير سبل العيش الكريم له، مشددة على أنّ المفهوم الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية إنساني ووطني.

التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وقالت وزيرة الهجرة إنّ الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية، تضمنت التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والنظامية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعددها 14 محافظة وهي: الفيوم والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وقنا وسوهاج، حيث أجريت زيارات ميدانية لبعض هذه المحافظات بدأت بالفيوم والبحيرة والغربية والمنيا.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنّ الوزارة أعدت خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل آمنة، وجرى التعاون مع وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة المصرية للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» لإدماج المصريين بالخارج في عملية التنمية والتطوير في قرى الريف المصري الواقعة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

دورات تدريبية

ولفتت إلى عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، والرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات (طرق الأبواب) بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة الواعظات والراهبات، وذلك للدور البارز الذي تلعبه المرأة المصرية في قرى الريف المصري بصدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وفي أعقاب كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، جرى منحها درع تكريم تقديًرا لجهودها المتواصلة في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ورعاية مصالح المصريين بالخارج.