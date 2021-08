قبل كانييه ويست.. نجوم هوليوود غيروا أسماءهم بعد الشهرة

باتجاه المغنى الأمريكي كانييه ويست إلى تغيير اسمه بشكل قانوني، عبر التوجه بطلب رسمي للمحكمة العليا في لوس أنجلوس لتغيير اسمه إلى «يي»، بهدف اختزال اسمه الكامل «كاني عماري ويست» إلى «يي» فقط، لن يكون كانييه ويست بطل الواقعة الأولى في هوليوود التي يقوم فيها نجم مشهور بتغيير اسمه رسميا بعد الشهرة.

ومن بين النجوم الذين أعلنوا عزمهم تغيير أسماءهم، نجم تلفزيون الواقع جوناثان شيبان الذي ظهر في «Keeping Up with the Kardashians»، والذى غير اسمه رسميا لـ«فودجود»، ليتوافق مع اسم مطعمه، وبالفعل وقع قاضي الدائرة بيتر هولدن على الوثائق ووافق على تغيير الاسم، وذلك وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

أما مغني الراب الأمريكي، شون جون كومز، ‏الذي يعرف باسم «بف دادي»، قام بتغيير اسمه أكثر من مرة لعدة أسماء، وفي عام 2019 قدم طلبًا لتغيير اسمه الأوسط قانونيا من «جون» إلى «لاف»، وفي مايو 2021، قام بمشاركة صورة لرخصة قيادته التي تظهر فيها التسمية الجديدة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «انظروا ما وصلنا للتو في البريد اليوم، إنه رسمي، مرحبًا بكم في عصر الحب».

كانييه ويست يشرح سبب رغبته في تغيير اسمه

وأعلن كانييه سابقًا عن رغبته في تغيير اسمه في عام 2018، حيث كتب على حسابه الرسمي على «تويتر» :«الشخص المعروف رسميًا باسم كانييه ويست.. أنا الآن يي»، وكان «Ye» هو عنوان الألبوم الذي أصدره في ذلك العام، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «الجارديان».

وشرح المغني الأمريكي في مقابلة إذاعية في ذلك العام، سبب رغبته في تغيير اسمه، قائلا: «أعتقد أن كلمة (ye) هي الكلمة الأكثر استخدامًا في الكتاب المقدس، وهى تعني أنت»، وأشار إلى أن اسمه "انتقل من كانييه، الذي يعني الاسم الوحيد، إلى يي فقط، كونه مجرد انعكاس لخيرنا، وسيئنا وكل شيء».

من هو كانييه ويست

يعتبر «ويست» من أنجح المغنيين والمنتجين الوسيقين على الساحة الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل المغني البالغ من العمر 44 عاما على 21 جائزة «جرامي» عن أعماله، كما أصدر عدد من الألبومات الناجحة، بينما تقدر ثروته وفقا لمجلة «فوربس» الأمريكية بـ 1.8 مليار دولار.