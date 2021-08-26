ضبط 12424 قضية سرقة تيار كهربائي و1320 تموينية

كثّفت وزارة الداخلية جهود أجهزتها في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، لإجراء الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 2971 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12424 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 138 قضية في مجال الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 168 قضية متنوعة، فضلا عن ضبط 1320 قضية تموينية متنوعة، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.