مصرع شخصان وإصابة آخر بطريق «رأس غارب - الغردقة»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الخميس في حادثين منفصلين بطريق «رأس غارب - الغردقة»، أحدهما بالكيلو 2 وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي رأس غارب المركزي، والحادث الآخر بالكيلو 90 وأسفر عن مصرع شخص تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بالكيلو 2 برأس غارب

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بوقوع حادث بالكيلو 2 طريق «رأس غارب - الغردقة»، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص في حادث بالكيلو 90 رأس غارب الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر اليوم الخميس إخطار بحادث سيارة بالكيلو 90 طريق رأس غارب الغردقة أسفر عن مصرع شخص نتيجة إنقلاب سيارة وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط كميات عبوات مستحضرات مجهولة المصدر

وفي سياق آخر تمكن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة بالمديرية برئاسة الدكتور محمود السباعي مدير إدارة الصيدلة بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء من ضبط 218 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر وذلك أثناء القيام بأعمال التفتيش تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.