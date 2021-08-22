حزن في رأس غارب عقب تشييع جثامين أسرة لقيت مصرعهم في حادث «صور»

شهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، جنازة حاشدة، إذ ودع الآلاف من المسلمين والأقباط جثامين أسرة مجدي جورج سامي 51عامًا، والذين لقوا مصرعهم إثر حادث نتيجة اصطدام سيارتهم الملاكي بسيارة نقل بطريق السويس، وهم:« هناء منشي فرنسيس 40 عامًا (الزوجة)، ساندي مجدي جورج 16 عامًا، وبسنت مجدي جورج 18 عامًا (الأبناء) إلى مثواهم الأخير بمدافن الأقباط بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

ساد الحزن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لمصرع أسرة مجدي جورج، أثناء ذهابهم لقضاء إجازة في طريقهم لمدينة السويس للاحتفال بعيد العذراء مريم، فكانت الرحلة الأخيرة لهم ليعودوا إلى مدينة رأس غارب في جثامين.

وخرجت أهالي رأس غارب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بمدينة رأس غارب لوداع جثامين أسرة مجدي جورج سامي، والذي يعمل بالوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، إلى مثواهم الأخير بمدافن الأقباط بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

حزن برأس غارب على وفاة أسرة مجدي جورج

وأعرب محسن حامد، أحد مواطنين مدينة رأس غارب عن حزنه لوفاة أسرة مجدى جورج بالكامل إثر حادث أليم، مؤكدًا أنه كان هادي الطباع ويمتاز هو وأسرته بالخلق الطيب، مضيفًا في حديثه لـ«الوطن» أن رأس غارب جميعها حزينة وسوف يقام سرداق كبير للعزاء بحضور جميع المواطنين برأس غارب.

تفاصيل واقعة مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة

تعود الواقعة، عندما لقى 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 12 شخصًا في حادث ثلاثة سيارات «سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل وباص تابع لإحدى شركات الورق بالسخنة» بطريق الأدبية بمحافظة السويس، ودفع مدير مرفق إسعاف السويس بـ 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والجثث الأربعة إلى مستشفى السويس العام.