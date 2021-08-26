التحريات: زوج «سيدة حلوان» قيدها بالحبال و«الدجال» ضربها حتى الموت

كشفت التحريات الخاصة بواقعة مقتل «ليلى.م» المعروفة إعلاميا بـ«سيدة حلوان»، علي يد دجال أثناء محاولته «إخراج الجن من جسدها»، عن أن زوج المجنى عليها أحضر الدجال في محاولة منه لعلاج زوجته من الحاله النفسية السيئة التي أصاباتها مؤخرا، موضحة أن زوج الضحية كان يساعد الدجال في جلسات العلاج، عبر تقيدها للدجال لضربها وتعذيبها لـ«إخراج الجان».

وأشارت التحقيقات إلى أنه في الجلسة التى شهدت الواقعة قام الزوج بتقيد زوجته بالحبال وظل معها في الحجرة أثناء قيام الدجال بتعذيبها وضربها حتي أصيبت بحالة إعياء شديد، وبعدها طلب الدجال أن يتركها تستريح علي فراشها وخرج من المنزل، وأنه بعد فترة زمنية دخل الزوج علي زوجته ليجدها جثة هامدة، مضيفة: «أن الزوج أبلغ أسرة زوجته بوفاتها وذهب إلي مفتش الصحة لإنهاء إجراءات الدفن، لكن مفتش الصحة اشتبه في الوفاة وأخطر قسم الشرطة».

وعلي الفور تم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلي مشرحة زينهم، وقررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة ربة منزل

كان مأمور قسم شرطة حلوان تلقي إخطارا من مفتش صحة حلوان، يفيد الاشتباه في وفاة ربة منزل «جنائيا»، مؤكدا أنه أثناء الكشف الظاهري علي الجثة تبين وجود إصابات وكدمات علي جثمان المتوفية، وبالانتقال وسؤال أسرة المتوفية «ليلي. م» 35 سنه ربة منزل أكدوا أنها تعاني من مرض نفسي، وأن زوجها استعان بمعالج روحاني لعلاجها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

القبص على الدجال

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بأنه كان يعالج الضحية «من الجان»، عن طريق الضرب والتعذيب لإخراجه من جسدها، وأنه لم يقصد قتلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.