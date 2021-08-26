بعد جلسة «علاج روحاني».. ندب الطب الشرعي لتشريح جثة ربه منزل بحلوان

قررت جهات التحقيق انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثة ربة منزل «35 سنة»، مقيمة بمنطقة عين حلوان، لبيان سبب الوفاة، بينما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار متهم يدعي العلاج الروحانى.

إصابات وكدمات على جثمان المتوفية

تلقي مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من مفتش الصحة يفيد بالاشتباه في وفاة ربة منزل، حيث رصد أثناء الكشف الظاهري على الجثمان وجود إصابات وكدمات علي جثمان المتوفية، وبالانتقال وسؤال أسرتها أفادوا: بأنها تعاني من مرض نفسي وكان معالج روحاني يعمل على علاجها لـ«إخراج الجن من جسدها»، بينما تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه كان يعالج المتوفية كونها تعاني من مرض نفسي، موضحا أن سبب ضربها «إخراج الجن من جسدها»، وتم التحفظ علي المتهم وجار العرض علي النيابة العامة.

مقتل حلاق إمبابة

وفي سياق منفصل، قررت النيابة العامة، عرض المتهم بقتل شقيقة حلاق إمبابة وتقطيعة إلي أشلاء علي الطب الشرعي لتحليل بيان الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان هل كان المتهم تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الجريمة من عدمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عثرت السبت الماضي علي أشلاء أدمية داخل مقلب للقمامة بمنطقة إمبابة وجزء آخر أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وبفحص بلاغات التغيب تم استدعاء شاب حرر محضرا في قسم شرطة إمبابة بتغيب والده، وبعرض صور الاشلاء عليه تعرف عليها وأكد بأنها خاصة بوالده.

وتم تشكيل فريق بحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بدافع سرقته ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بدافع سرقة شقيقة لمرورة بأزمة مالية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.