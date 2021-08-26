محمد أوتاكا: اسمي الحقيقي ياسر.. ومحترف الإسماعيلى الأسبق سر «اللقب»

كشف الفنان محمد أوتاكا، عن سر تسميته بلقب «أوتاكا»، قائلا: «عندما بدأت المسرح في مرحلة الأشبال، نسي المخرج الراحل حسين محمود اسمى وعندما كان يبحث عنى أطلق على «أوتاكا»، وهو نفس اسم جون أوتاكا لاعب نادى الإسماعيلى الأسبق، موضحا «اسمى الحقيقى ياسر محمد فيصل».

سر اسم الشهرة

وأضاف أوتاكا خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح مقدم برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «لما بدأت أنزل أشتغل في التلفزيون كله كتب أوتاكا، لكن والدي كان بيفرق معاه إن اسمه مش موجود وكان بيقول أنهم مش بيكتبوا اسمه، فخليتها محمد أوتاكا، عشان اسم والدي، وأوتاكا عشان محدش يزعل».

وتابع: «لما وصلت للمرحلة الثانوية اتصدموا عندي في البيت إني بعافر عشان أمثل، فوالدى وأمى والأسرة والعائلة كلهم اعترضوا، لحد ما اتكتب اسمي في فيلم الأهرام واتقال إنى مؤلف مسرحية واتكلم عني في برنامج صباح الخير يا مصر، ووالدي اتفرج على المسرحية من غير ما يقولي، واتخضيت وكان في دماغي إنه كان جاي ينزلني من على المسرح، وبعدها وافق واداني الختم إني أمثل وقالهم في البيت خلاص سيبوه».

وأشار، إلى أنه لم يكن فنانا كوميديا في بداياته: «كانوا بيدوني أي حاجة إلا الكوميدي، رغم إني كان نفسي أعمله لأننا أكتر شعب بيضحك، وكان معايا في المسرح كوميديانات تُقال وكانوا بيعملوا الضحك وأنا أقول الكلام اللي بجد وبدأت تراجيدي وحصلت على جوائز».

وحول مشاركته في فيلم «كابتن مصر»، قال إن مساعدة المخرج هي من رشحته لذلك الاختيار: «ظروفي سمحت إني أعمل الكاستنج في أخر لحظة، ولما خرجت عرفت إن كل الشخصيات اتسكنت وإني مليش نصيب في الفيلم، وقبل بدء التصوير طلبوا مني آجي الساعة 6 الصبح بسبب اعتذار أحد الممثلين عن المشاركة».