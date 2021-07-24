«8 الصبح» يعرض تقريرا لفريق يوزع الطعام والأدوية مجانا بالمنوفية

سلط برنامج «8 الصبح» الضوء على أهالي محافظة المنوفية، وتوزيعهم للماء البارد والطعام والأدوية مجانا على الأهالي هناك، وكذا مصابي فيروس كورونا، في تقرير بعنوان «فيها حاجة حلوة».

أحمد شوقي: قانون الكشافة مساعدة الناس في أي ظرف

يقول أحمد شوقي، مسؤول الكشافة بإدارة أشمون التعليمية، إن المبادرة تهدف إلى بناء مواطن صالح يعشق بلده ويسعي في نشر الخير، مؤكدا أن «قانون الكشافة هو مساعده الناس في أي ظرف قد يتعرضوا له، وده وعد الكشافة عموما».

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو للبرنامج الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، المذاع على فضائية «DMC»، أن هدفه تنمية روح التعاون في نفوس طلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة المساعدين له في فريق الكشافة، موضحا: «أنا معايا طلاب حضانة مشتركين بالكشافة، ومعايا جميع الأعمار».

ولفت مسؤول الكشافة إلى أنه قبل الخروج أو إطلاق أي مبادرة يتشاور مع فريق عمله عن سبب المبادرة التي ستطلق، والعائد الذي ستحققه للمواطنين: «الناس بقت بتشاور علينا وتقول دول بتوع الكشافة اللي في البلد، وبنلاقي ترحيب كبير».

وأكد أحمد شوقي أن الفريق يتضمن عددا من الفتيات المتطوعات اللائي يجرى الاستعانة بهن ضمن فريقهم المشكل من مجموعات لتمريض مصابي فيروس كورونا في أرجاء المحافظة كافة: «علمناهم إزاي يعلقوا محاليل، وأي حد بيكلمنا في أي توقيت بنروحله البيت نعمله اللازم بدون مقابل، وعملنا مجموعات تعقيم بنعقم بيها بيوت الحالات، وكنا بنعقم الجنازات بشكل كامل».