تفاصيل القبض على مشاعل القحطاني بعد الإساءة لشرطي سعودي (فيديو)

أعلنت الشرطة السعودية القبض على مشاعل القحطاني، إحدى مشهورات السوشيال ميديا، التي وجهت إساءات لرجل شرطة سعودي، خلال فيديو تداول بقوة، بعدما نشرته عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت تقود دراجة، بينما كانت تلاحقها سيارة شرطة، في إطار مخالفة تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، لتوجه للشرطي إهانات، وتدعي أنه كان يريد اغتصابها.

وتتخذ السعودية مجموعة من الضوابط والقيود الاحترازية الصارمة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

واقعة القبض على مشاعل القحطاني، بدأت عندما نشرت فيديو ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه تقود دراجة بأحد شوارع الرياض دون ارتداء كمامة، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولاحق رجل الشرطة السيدة المشهورة، وطلب منها أن ترتدي الكمامة، إلا أنها رفضت الاستجابة لطلبه، ولم تكتف بمجرد الرفض، بل قامت بتصويره وهددته بأنها ستحرر ضده محضرا، تتهمه فيها بمحاولة التحرش بها واغتصابها.

تسبب التصرف الذي قامت به مشاعل القحطاني، ونشرها الفيديو، في ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج يحمل وسم «مشاعل القحطاني».

وبعد نشر الفيديو وظهور الهاشتاج الذي يحمل اسم مشاعل القحطاني، ألقت الشرطة السعودية القبض على السيدة.

#مشاعل_القحطاني



This is why it is trending pic.twitter.com/0wd8K1GGhD