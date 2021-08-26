الجوازات السعودية توضح شروط عودة المقيمين عبر الطيران المباشر

لا تزال الأسئلة تتواصل حول شروط السفر إلى السعودية بعد إعلان المملكة فتح الطيران المباشر مع الدول التي كانت تحظر قدوم المسافرين منها وبينها مصر، إلا أن مصلحة جوازات السفر السعودية ردت على استفسارات كثيرين بشأن عودة المقيمين، كما طلبت مجموعة من الإجراءات لتسهيل إجراءات السفر إلى المملكة وتجنب الانتظار كثيرا عند منافذها.

وكانت السعودية حظرت دخول المسافرين القاديمن من 9 دول بينها مصر ولبنان وتركيا إلا عن طريق دولة ثالثة ووفق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، لكنها خففت بعض القيود وفتح السعودية الطيران أمام المقيمين ولكن وفق شروط.

حساب الجوازات السعودية يرد على استفسارات عودة المقيمين إلى المملكة

وعبر حساب مصلحة الجوازات السعودية عبر موقع «تويتر»، وجه عدد من المتابعين عدة أسئلة بشأن عودة المقيمين من خارج المملكة، ودارت معظم الأسئلة حول إذا كان أحد المقيمين حصل على جرعة من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية ثم غادر وأخذ جرعة ثانية خارج المملكة، وأيضا سأل البعض عن من حصلوا على جرعتي اللقاح خارج السعودية.

وجاءت ردود حساب إدارة الجوازات السعودية، بما أصدرته وزارة الداخلية السعودية حول عودة المقيمين، بأنه يسمح بدخول القادمين من الدول المحظورة عبر الطيران المباشر فقط للمقيمين الذين تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية قبل مغادرتهم المملكة.

الجوازات السعودية تطلب تسجيل لقاح كورونا للمسافرين القادمين من خارج المملكة

وفي هذا السياق، دعت المديرية العامة للجوازات في السعودية جميع المواطنين غير السعوديين القادمين إلى المملكة بضرورة تسجيل اللقاح الذي حصل عليه المسافر إلكترونيا قبل وصولهم إلى البلاد، وذلك لتسهيل إجراءات سفرهم والحد من الانتظار عند منافذ السعودية.

وأتاحت الجوازات السعودية الرابط التالي لتسجيل اللقاح إلكترونيا:

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

ويشمل التسجيل أصحاب التأشيرات الجديدة والمقيمين وأسرهم ومرافقيهم المحصنين وغير المحصنين وجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السعودية في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

توسيع قاعدة اللقاحات المعتمدة في السعودية بعد ضم سينوفارم وسينوفاك

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت ضم لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين إلى قائمة اللقاحات المعتمدة في السعودية والتي تشمل: أسترازينيكا وفايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون.

ووضعت السعودية شرطا أن الذي سيحصل على أحد اللقاحين الصينيين يتحتم عليه الحصول على جرعة تعزيزية من أحد اللقاحات الأربعة السابقة.