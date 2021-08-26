تفاصيل قانون السايس رقم 150 لسنة 2020.. شروط وضوابط وعقوبات وغرامات 

يأتي «قانون السايس» كمحاولة من الحكومة، لتقنين ظاهرة ركن السيارات في الشوارع، منعا لما قد ينتج عنها من بلطجة، وابتزاز البعض لأصحاب السيارات الراغبين في ركن سياراتهم بالشوارع، حيث استجابت الحكومة بالموافقة على مشروع قانون اقترحه أعضاء مجلس النواب في يوليو 2020، صدر على إثره قانون تنظيم المركبات في الشوارع، الذي عرفه المصريون إعلاميا باسم «قانون السايس»، وبدأوا البحث عن تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020، خاصة بعد تطبيقه تجريبيا في بعض المناطق.

تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020.. بداية التنفيذ في القاهرة والجيزة

شملت تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020، العديد من المواد التي تنظم مسألة انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومع بداية العام المالي الجديد، بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وضع آليات تنفيذ القانون، وكانت الجيزة أولى المحافظات التي بدأت تطبيق «قانون السايس» في بعض الأحياء، وبينها «الدقي، العجوزة، ومدينة 6 أكتوبر»، ووضعت الضوابط التي تتفق مع مواد القانون لتنظيم ركن السيارات في الشوارع التي تؤول ولايتها لمحافظة الجيزة، كما بدأت محافظة القاهرة، تنفيذ القانون في 6 أحياء.

تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020.. تطبيقه في الشوارع والمناطق التي تؤول ولايتها للمحافظات

ولا يزال الجدل مثار بشأن تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020، خاصة مسألة ضوابط ركن السيارات أسفل المنازل والعقارات في الشوارع الجانبية والفرعية والمبيت بها، خاصة إذا كان القانون قصد ركن السيارات في الشوارع الرئيسية والمناطق التي ترجع ولايتها لملكية المحافظات.

واستقرت وزارة التنمية المحلية، على تشكيل لجنة لوضع اللائحة رقم 5 لسنة 2021، والتي تُفصّل مواد قانون السايس، حيث حددت قيمة ركن السيارات والمركبات في الشوارع، على أن تكون الرسوم 10 جنيهات لركن السيارة الملاكي «انتظار مؤقت»، و20 جنيها للسيارة نصف النقل «انتظار مؤقت»، 30 جنيها للحافلات الكبيرة «انتظار مؤقت»، بينما المبيت الشهري أسفل العقارات في الشوارع الرئيسية فحددت قيمته بـ«300» جنيه، كما أوضح القانون ولائحته التنفيذية، شروط وضوابط عمل السايس للقضاء على ظاهرة السايس العشوائي والبلطجة، وابتزاز البعض لأصحاب المركبات والسيارات على النحو التالي:

شروط الحصول على رخصة للعمل «السايس»

1- إجادة القراءة والكتابة.

2- ألا تقل العمر عن 21 عاما يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.

3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.

4- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.

5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه المواد المخدرة.

6- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

رسوم التراخيص من تفاصيل قانون السايس 150 لسنة 2020

1- المدن والأحياء بالعاصمة والقاهرة الكبرى: رسوم الترخيص من مركبة حتى 20 مركبة 1000 جنيه، ورسوم الترخيص من 21 مركبة فأكثر تكون الرسوم 2000 جنيه.

2- عواصم المحافظات والمدن الجديدة: من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

3- الأماكن المتميزة: من مركبة حتى 20 مركبة 2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.

4- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد من خلال اتباع نفس الخطوات عند إصدار الترخيص لأول مرة.

كما فصّلت اللائحة التنفيذية للقانون عدة ضوابط، أوجبت على السايس الحاصل على ترخيص ركن السيارات الالتزام بها، وبينها:

1- التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في مهنة السايس، بوضع وسائل الحماية المدنية وطفايات حريق، وكاميرات مراقبة ولافتات إرشادية، موضحا بها أسعار الانتظار اليومي، وفقا لما يصدر من اللجنة المشكلة لإعداد اللوائح في القانون.

2- إعطاء المواطن إيصال يفيد بدفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

3- يلتزم العاملون في المهنة بارتداء زي مخصص لهم، وفقا لما تحدده اللجنة.

4- تكون عقوبة مخالفة أي من التعليمات السابقة إلغاء الترخيص أو سحبه بشكل مؤقت.​