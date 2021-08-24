قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر ينهي ظاهرة «السايس العشوائي»

صدر قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر في يوليو من العام الماضي، وفي مطلع العام الحالي، أصدرت وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم انتظار السيارات في مصر، الذي أكد أنه «لا يجوز مزاولة مهنة السايس وتنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط».

تحديد مقابل الانتظار من اختصاص اللجنة المختصة

كما حدد قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر دور اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، حيث تصدر تراخيص مزاولة مهنة السايس وتقوم بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، ووضع التعريفة الخاصة بانتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، وتسري رخصة السايس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ومن يخالف اشتراطات الحصول على رخصة ويمارس المهنة دون تصريح يقع تحت طائل قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القضاء على شكاوى المواطنين من السايس

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر يهدف إلى القضاء على شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس وتحقيق الانضباط للشارع وزيادة موارد الدولة والمحافظات وعدم السماح بوجود ممارسة لمهنة السايس دون ضابط أو رقيب لعدم استغلال المواطنين ووقف أي ممارسات سلبية.

وأشارت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية في قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر إلى أن الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار وجب عليهم وضع لافتات إرشادية في أماكن انتظار المركبات تبرز القيمة المُحددة، ولا يتم استلام أي مبلغ من المواطنين دون تسليمهم إيصالا مقابل الانتظار، وعلى الشركات والأفراد الالتزام بكل اشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة.