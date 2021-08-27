سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-8-2021 في مصر

يحرص كثيرون على متابعة سعر الدينار الكويتي،، وشهد اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس، تبيانا في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بمتابعة أسعار العملات، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الجمعة الموافق 27 أغسطس إلى 51.93 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في البنك المركزي، واستقر في المصرف المتحد عند 47.42 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

كما شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة وفقا لمواقعها الرسمية، تباينا ملحوظا اليوم الجمعة، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، نحو 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.01 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم، 51.92 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 49.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.