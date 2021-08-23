سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23-8-2021 في مصر

يعد الدينار الكويتي من العملات التي تشغل بال كثير من المواطنين المصريين، نظرا لأبعاد كثيرة في مقدمتها حركة التجارة بين البلدين، وشهد اليوم الإثنين، سعر الدينار الكويتي تباينًا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي.

وفي ظل البحث اليومي والمستمر من قِبل المواطنين والمستثمرين عن التغيرات اليومية في سعر العملات العربية، تستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس، إلى 51.97 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع في البنك المركزي، واستقر في المصرف المتحد عند 47.42 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 48.30 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 48.41 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

كما شهد سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة وفقا لمواقعها الرسمية، تباينا ملحوظا اليوم الاثنين، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 52.05 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين، في المصرف المتحد، 47.42 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم، 51.97 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 49.27 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، نحو 49.30 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأخيرا وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية، إلى 48.41 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.