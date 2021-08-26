ندب الطب الشرعي لبيان ملابسات العثور على جثة سباك مشنوق في القليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة سباك عُثر عليه مشنوقًا داخل حجرة بمنزله بقرية كفر الشوبك، بمركز شبين القناطر، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث وتكليف البحث الجنائي بكشف غموض الواقعة وبيان انتحاره من عدمه.

تحريات المباحث: شبهة انتحار

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الشوبك بدائرة المركز بالعثور على جثة «م. م»، متوفيًا داخل مسكنه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام المتوفى بشنق نفسه بحجرة منزله، ونُقلت الجثة لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

حبس طالب تعدى بمطواة على سائق بطوخ

في سياق آخر، أمرت نيابة مركز طوخ بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل سائق وإصابته بعدة إصابات متفرقة في أنحاء الجسد، بسبب مشاجرة نشبت بينهما على أولوية المرور في الشارع بالدراجات النارية الخاصة بكل منهما.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي، بوصول شاب مصاب بعدة طعنات جراء مشاجرة.

وتبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول «م س م»، 20 سنة، سائق، وطرف ثان «أ ا د»، 17 سنة، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجات النارية الخاصة بكل منهما، وحينما توجه الأول لمعاتبة الأخير بمنزله تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، محدثًا إصابته بجرح شبه نافذ بالجانب الأيمن، وجرح قطعي بالساعد الأيسر، وكدمات وسحجات بالوجه، وفر هاربا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.