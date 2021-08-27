كيف تحصل على العلامة الزرقاء وتوثق حسابك على «فيسبوك»؟

يتيح تطبيق فيس بوك إمكانية توثيق الحساب عبر وضع الشارة الزرقاء التي تظهر إلى جانب العنوان مثل صفحات المشاهير، حيث يعد توثيق الحساب على موقع التواصل الاجتماعي من الخطوات التي يحرص عليها الكثيرون، حيث يعني التوثيق أو العلامة الزرقاء مصداقية صاحب الصفحة.

ومن أجل توثيق حسابك على «فيسبوك» يوجد بعض الشروط والخطوات التي يجب أن يستوفيها صاحب الحساب للتوثيق عبر فيس بوك والحصول على العلامة الزرقاء، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم».

خطوات توثيق حسابك عبر فيس بوك

1-يجب أن يكون حسابك مفعلا ونشيطا وأن يحتوي على صورة للملف الشخصي أو «البروفايل».

2- ستحتاج إلى إثبات شخصيتك من خلال صورة البطاقة الخاصة بك أو جواز السفر أو غيره من إثبات الهوية.

3- لا بد من وجود عدد من المتابعين حيث يثبت ذلك أن الشخص صاحب تلك الصفحة.

4- وتقوم شركة «فيس بوك» بالتحقق من مصداقية منشورات الصفحة كونها غير مسروقة من صفحات أخرى من أجل أن يمنحك العلامة.

5- وبعدها يرسل «فيس بوك» لك إشعارا بعد مراجعة وتقييم صفحتك، وعليك الحرص على عدم إرسال أكثر من طلب، كذلك عندما يرفض طلب التوثيق عليك إرسال طلب جديد بعد مرور شهر.

6- إذا قدمت معلومات خاطئة أو مضللة أثناء عملية التوثيق سيقوم فيس بوك بعدها بإزالة العلامة الزرقاء ويتخذ إجراء إضافيا ضد الحساب.

مزايا توثيق حسابك ووضع علامة زرقاء

لن يذكرك أحد على فيسبوك دون علمك، حيث تأتي في تطبيق mention إذا قام أي مستخدم على فيس بوك بكتابة أي بوست يتضمن اسمك أو يتحدث عنك، فسيظهر في «نيوز فيد mentions» الخاص بك.

البث المباشر، حيث يمكنك بث أي حدث أو فيديو عبر التطبيق مباشرة، وبعد الانتهاء، ستجد فترة البث كاملة في الفيديوهات الخاصة بك.

بعد توثيق حسابك على فيس بوك والحصول على العلامة الزرقاء، يمكنك طرح الأسئلة لمتابعيك وتقوم أنت بالرد عليها، هذه الميزة متاحة للصفحات الموّثقة عبر موقع فيس بوك.