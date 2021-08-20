البداية من الهند.. «فيس بوك» تطلق مبادرة لتقديم القروض للشركات الصغيرة

أعلنت شركة فيس بوك للتواصل الاجتماعي، تقديم قروض للشركات الصغيرة في إطار مبادرة جديدة جرى إطلاقها اليوم الجمعة، بالتعاون مع شركات إقراض في الدول المستهدفة، ومن المقرر أن تكون البداية من الهند، وفقا لتقرير صحيفة «ذا ناشونال» الإمارتية. وقالت «فيس بوك» التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، إنها بدأت مبادرة قروض الأعمال الصغيرة بالشراكة مع مؤسسة «Indifi»، وهي منصة إقراض عبر الإنترنت.

وسيجري تقديم القروض للشركات التي تعلن على منصة الشبكات الاجتماعية الخاصة بها وستتراوح من 500 ألف روبية (6720 دولارًا) إلى 5 ملايين روبية. وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت إن سعر الفائدة سيكون من 17 إلى 20% سنويا وبدون ضمانات.

وتخطط «فيس بوك» أيضًا لتوفير تخفيض في الفائدة للشركات المملوكة للنساء، وقالت إنه لكي تكون الشركات مؤهلة للحصول على قروض، يجب أن يكون لها وجود في 82 مدينة هندية.

فيس بوك يعزز وجوده في الهند

وفي العام الماضي، اشترت «فيس بوك» حصة 10% في منصة «Jio Platforms»، المملوكة لأغنى رجل في الهند موكيش أمباني، مقابل 5.7 مليار دولار.

وأعلنت «فيس بوك» -وفقا للصحيفة الإماراتية- عن زيادة سنوية بنسبة 101% في صافي أرباح الربع الثاني، مدفوعة بنمو قوي في مبيعات الإعلانات.

وقفز صافي الربح لـ«فيس بوك» إلى 10.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 9.4% تقريبًا على أساس ربع سنوي، حسبما أعلنت الشهر الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال هذه الفترة بنسبة 56% إلى أكثر من 29 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 27.9 مليار دولار. وكان هذا أسرع نمو للإيرادات منذ عام 2016، متجاوزًا نمو الربع الأول بنسبة 48%.