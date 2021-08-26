طبيب مصري مقيم بالإمارات: لم أشعر بغربة وحاكم الشارقة يحب بلدنا

قال الدكتور مدحت حبيب، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب حاكم الشارقة، إنه تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1967، ثم خضع للتدريب لمدة عامين، وبعدها حصل على ماجستير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ثم سافر إلى بريطانيا، وحصل على شهادة الزمالة للجراحين الملكية في 1980، وبعدها انتقل للعمل في الإمارات، بناءً على نصيحة شقيقته التي كانت تعمل هناك، لأنه بلد جميل وهادئ وأهله طيبين، وحاليًا يعيش به منذ 40 عامًا، ولم يشعر بالغربة.

حاكم الشارقة يحب المصريين

وأضاف «حبيب»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنه عندما وصل إلى الإمارات في عام 1981، أي بعد عشر سنوات من تأسيس الدولة، كان عدد سكانها قليل، والحياة هادئة والمجتمع صغير، والحياة كانت سهلة، وفي السنوات الأخيرة تطورت جدًا في المعمار، مشددًا على أن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، يحب مصر والمصريين، وقدم الكثير لمصر والمصريين المقيمين في الإمارات.

لم يشعروا بالغربة في الإمارات

وتابع استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن وجوده في دولة الإمارات، خفف عليهم كثيرًا مسألة الشعور بالغربة، لأنهم نفس العادات والتقاليد، وتشعر كأنك وسط أهلك، كما أنهم يتميزون بالتسامح الديني، وفي إمارة الشارقة أمر الحاكم بإنشاء كنائس للمسيحيين، وكانت الكنيسة المصرية هي أول كنيسة تُنبى في الشارقة، والفضل في ذلك يعود إلى سمو الشيخ سلطان القاسمي.