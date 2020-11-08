حاكم الشارقة يوجه بإعفاء دور النشر اللبنانية من رسوم المشاركة بالمعرض

وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعفاء دور النشر اللبنانية المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة عليهم نظير مشاركتهم في المعرض.

ويأتي قراره وتوجيهاته، مواصلة للدعم الذي التزمت به إمارة الشارقة لمكتبات ودور نشر لبنان، عقب التفجيرات الأخيرة التي طالت مرفأ بيروت.

وتبلغ قيمة الإعفاءات 640 ألف درهم، وستشكل بالنسبة لدور النشر اللبنانية المشاركة، داعما أساسيا ورافدا حقيقيا، لديمومة عملها وعطائها.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجسد رسالة الإمارة الثقافية والإنسانية معا، التي نلتزم فيها بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في مختلف بلدان العالم.

وأضاف العامري، تجدد المبادرة التأكيد على أن الشارقة بيت صنّاع الكتاب وحاضنة الثقافة والمثقفين بالمنطقة والعالم، فهي ليست الأولى التي يبادر فيها صاحب السمو حاكم الشارقة، إذ سبق وأمر بإعفاء الناشرين السوريين والمصريين وغيرهم من الناشرين، الذين كانت بلدانهم تعاني ظروفا وأزمات استثنائية.

وتابع: نتطلع أن تكون المبادرة عونا لسوق النشر اللبناني، خاصة أنها تأتي بعد يوم من إعلان منحة صاحب السمو حاكم الشارقة البالغة 10 ملايين درهم، والمخصصة لدعم الناشرين، وفتح المجال أمامهم لتجاوز التحديات التي فرضها انتشار فايروس كورونا على قطاع النشر عربيا وعالميا.

كان حاكم الشارقة، أمر بتخصيص 10 ملايين درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك استمراراً لنهجه الدائم في دعم صناعة الكتاب ودور النشر، بهدف تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية، بأحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية العربية منها والعالمية.