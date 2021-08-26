السيسي يعزي «البرهان» في ضحايا فيضانات السودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفيا مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبا، لجمهورية السودان الشقيق ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، مؤكدا على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف، وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.

من جانبه، أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره للرئيس، على تعازيه ومشاعره الصادقة، وما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية السودانية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة.