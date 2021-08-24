بعد حديث السيسي عن الوعي الديني.. خالد الجندي: أزمة حقيقية لدى كثيرين

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، التي تحدث فيها الرئيس عن الوعي، وأهمية تجديد الخطاب الديني والفكر الديني.

المجتمع المصري بحاجة إلى زيادة الوعي

وقال «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الرئيس السيسي تحدث عن نقطة في غاية الخطورة، وهي الوعي، كونها أزمة حقيقية لدى كثيرين، فضلًا عن علاقة الوعي بالمكون الذي يُعطيه الداعية، مؤكدًا أن المجتمع بحاجة إلى زيادة الوعي.

زيادة الوعي يكون بالتبصرة

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن زيادة الوعى يكون بالتبصرة وزيادة الدروس الماضية من التاريخ، وإسقاطها على الواقع الذي نحن فيه، فالقيادة السياسية استبقت الجميع في طرح قضية تجديد الخطاب الديني.

الفتوى صناعة.. شخص قد يكون فقيها وليس مفتيا

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق، خلال حواره في نفس البرنامج، أن العاطفة ليس لها مجال في العلم، فالعلم شيء والوعظ شيء والفقه شيء والإفتاء شيء آخر، موضحًا أن الرجل قد يكون فقيهًا وليس مفتيًا، حيث يكون ملم بالفقه والمذاهب والآراء والأدلة، لكن الفتوى تحتاج صناعة.

عالم الأمة هو من أحاط بعلوم كثيرة

وأوضح أنه قد يكون شخص ما فقيها وعالما، لكنه لا يصلح للفتوى، موضحًا في الوقت ذاته أن الوعظ لا علاقة له بالعلم، فكل من حفظ بضعة أحاديث أو كان لسنًا أو يستطيع أن يُخاطب ويحرك العواطف الجياشة، يُطلق عليه بعض من محدودي الثقافة بأنه عالم الأمة، في حين أن عالم الأمة هو من أحاط بعلوم كثيرة.