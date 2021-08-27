بعد هجوم «مطار كابل».. بريطانيا تتوقع هجمات جديدة وأمريكا تنكس الأعلام

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الجمعة، إن التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل يزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع، أمس، عند مطار كابل وتسبب في مقتل العشرات وتبناه تنظيم داعش الإرهابي أو ما يمسى بـ«ولاية خراسان».

وأضاف «والاس»: أن الانفجارات التي وقعت، أمس، أودت بحياة 85 شخصا بينهم 13 جنديا أمريكيا لم تسرع من مغادرة بريطانيا للبلاد، وهي الهجمات التي حذر منها وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي.

الدفاع البريطانى: الهجمات تزداد كلما «اقتربت المغادرة»

وتابع: «إنه تم إغلاق مركز المعالجة بفندق البارون القريب من مطار كابل»، مؤكدا أن مهمة الإجلاء البريطانية في العاصمة الأفغانية كابل دخلت الساعات الأخيرة، مضيفا: أنه من الواضح أن التهديد سيزداد كلما اقتربنا من المغادرة وأثناء مغادرتنا، سترغب مجموعات معينة مثل داعش في تقديم ادعاء بأنهم طردوا الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة».

سيطرة طالبان على أفغانستان تغير الأوضاع رأسا على عقب

وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب منذ سيطرة حركة طالبان على غالبية مدن أفغانستان بما فيها العاصمة كابل التى دخلتها الحركة خلال ساعات دون أدنى مقاومة معا انهيار الجيش الأفغاني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت مقتل 13 جنديا أمريكيا بالإضافة إلى أكثر من 90 أفغانيا في تفجيرات استهدفت محيط مطار كابل، أمس، في وقت تتواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

تنكيس الأعلام 5 أيام في أمريكا تكريما لضحايا هجوم مطار كابل

وفي سياق متصل، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أنه سيتم تنكيس الأعلام الأمريكية، تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال هجمات مطار كابل، حيث قالت خلال مؤتمر صحفي: «كدليل على الاحترام، ستنكس أعلام الولايات المتحدة لمدة 5 أيام في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والمواقع العسكرية والمحطات البحرية وغيرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها».