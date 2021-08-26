داعش يعلن مسئوليته عن هجومي مطار كابول وارتفاع الضحايا لـ40 قتيلا

ذكرت قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، الخميس، أن تنظيم داعش الإرهابي، أعلن مسؤوليته عن الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول، أو ما يعرف اختصار بمطار كابول.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار كابول، اليوم، حيث نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن وزارة الصحة الأفغانية، تأكيدها أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف محيط مطار كابول، خلف أكثر من 40 قتيلا و100 جريح، فيما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن مقتل 4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل في الهجوم.

انفجارين في محيط مطار كابول أحدهما يرجح أنه انتحاري

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، أن انفجارا وقع أمام بوابة أبي (وهي البوابة الرئيسية لمطار كابول)، واصفا إياه بـ«هجوم مركب خلف ضحايا بين الأمريكيين والمدنيين».

وأشار كيربي، إلى أن انفجارا آخر على الأقل حدث بالقرب من موقع الانفجار الأول، أمام فندق بارون الواقع مقابل المطار، والذي تستخدمه القوات البريطانية في عمليات الإجلاء.

ونقلت سكاي نيوز عن مصدر دفاعي بريطاني ترجيحه أن أحد التفجيرين كان انتحاريا، بينما تم تنفيذ الثاني بواسطة سيارة مفخخة.

مسؤولون أمريكيون: داعش وراء الهجومين على مطار كابول

ونقلت وكالة رويترز عن مطلعين على تقارير الكونجرس الأميركي، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مسؤول عن هجوم كابول.

وأكد مصدر مطلع على تقارير للكونجرس لرويترز أن مسؤولين أمريكيين يعتبرون أن جماعة خراسان الفرع المحلي لتنظيم داعش، قد تكون وراء التفجير.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد قال في وقت سابق إن التفجيرين أسفرا عن إصابة 52 شخصا على الأقل، فيما أعلن مستشفى الطوارئ في كابول عن استقباله حوالي 60 جريحا حتى الآن، حسب قناة طلوع نيوز.

دعوات أمريكية وفرنسية للإبتعاد عن مطار كابول

وحثت سفارتا فرنسا والولايات المتحدة في كابول الناس على الابتعاد فورا عن المطار. وصرح مسؤولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ بالحادث.