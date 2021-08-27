نقل 95 جثة من محيط مطار كابول بأفغانستان

ذكرت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه تم نقل 95 جثة من محيط مطار كابول، الذي تعرض لهجوم انتحاري إرهابي أمس، تبناه تنظيم داعش خراسان الإرهابي.

وأسفر الهجوم أيضا في مقتل عشرات المدنيين وسقوط 13 عسكريا أمريكيا بين القتلى، في وقت تواصل فيه الدول عمليات الإجلاء من افغانستان، عقب عودة حركة طالبان للحكم مرة ثانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بادين، حذر من أن كل يوم إضافي في أفغانستان، هو يوم إضافي يخطط فيها تنظيم «داعش خراسان» لعمل إرهابي جديد يستهدف القوات الأمريكي والقوات الحليفة لها والمدنيين في مطار كابول، وذلك مع تواصل عمليات الإجلاء من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان، على البلاد قبل أسبوع دون مقاومة تذكر.

أمريكا تحذر من هجمات التنظيم الإرهابي في كابول

وحذرت الإدارة الأمريكية من مزيد من الهجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي في أفغانستان أو في محيط مطار كابل، بحسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير عقب الهوم الأخير على المطار.

وقالت الصحيفة أن تلك الهجمات المتوقع قيام تنظيم داعش بها قد تشمل هجمات بالصواريخ والسيارات المفخخة، في ظل استمرار جهود الإجلاء التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأحنبية.

«واشنطن بوست»: توقعات بهجمات صاروخية وبسيارات مفخخة لتنظيم داعش على مطار كابل

وسبق هجوم مطار كابل أمس تحذيرات من وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي الذي أكد أن هناك هجوم سيطال مطار كابل، مؤكدا كذلك أن تلك المعلومات ذات مصداقية.

ويوصف تنظيم داعش خراسان الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم بأنه العدود اللدود لحركة طالبان الأفغانية، إذ خاض التنظيمان مواجهات عنيفة، في الوقت الذي تقول حركة طالبان إنها تخاطر بحياة عناصرها عند مطار كابل.ودخلت حركة طالبان العاصمة سلما دون رصاصة واحدة وخلال ساعات معدودة، إلا أن هجوم تنظيم داعش على مطار كابل سيتوقع أن يفاقم الأمور في هذا البلد الذي عاني منذ سنوات.