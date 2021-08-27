بـ36 مليون جنيه.. تسليم معدات محطتين لإدارة المخلفات الصلبة في الشرقية

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة، بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

وقال «شعراوي»، إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه.

تدريب السائقين على الأنظمة الهيدروليكية

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.

وأشار «شعراوي» إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة.

وأشاد الوزير بالتنسيق الذي يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بمجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظري والعملي والميداني.