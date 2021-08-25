«التنمية المحلية»: منع دخول أي موظف بالوزارة لم يحصل على لقاح كورونا

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه لن يتم السماح لأي موظف بدخول الوزارة دون الحصول على التطعيم الخاص بكورونا، ووجود الشهادة الخاصة بذلك، وذلك بعد انتهاء أعمال تطعيم كل العاملين داخل ديوان الوزارة، مؤكدا أن العاملين بالوزارة يتم تطعيمهم حاليا للوقاية من فيروس كورونا، بواسطة لجان من الصحة، وبعد الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بمقر الوزارة غير مسموح بدخول موظف غير حاصل على اللقاح.

شعراوي: كل وزارة تتولى الترتيب مع الصحة للحصول على اللقاح

وأوضح "شعراوي" في جولته داخل الوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس الوزراء، يوجد تنسيق تام بين التنمية المحلية والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، وتتولى كل وزارة عملية الترتيب والتنسيق مع "الصحة"، لضمان حصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

التنمية المحلية: التواصل مع الصحة لتوفير اللقاح للجهات التابعة للوزارة

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم كل العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة خارج مبنى الوزارة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا انتظام تلقي موظفي الوزارة للقاح، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار خطة الحكومة للانتهاء من تطعيم كل العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كوروناأ للحد من مخاطر الإصابة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بدور اللجنة التابعة لوزارة الصحة، لقيامها بعملية التطعيم لكل العاملين بالوزارة، من أجل مكافحة فيروس كورونا، داعيا جميع الموظفين بالوزارة للإسراع بعملية التسجيل وتلقي اللقاح، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من أجل سلامة الجميع والحد من أي مخاطر.