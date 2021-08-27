تفاصيل مقتل شاب على يد سائق في عين شمس بسبب 60 جنيها.. 6 طعنات بـ «مفك»

6 طعنات قاتلة سكنت صدر الشاب العشريني «جرجس»، فأودت بحياته بعد دقائق فقط، صرخات الشاب المكتومة بسبب الطعنات الغادرة على يد سائق رفض أن يدفع 130 جنيهًا قيمة استيكرات اشتراها لسيارته من محل المجني عليه، وخلال مشادة كلامية جمعت الطرفين حول سعر الاستيكرات، أسرع السائق بالإمساك بـ«مفك» كان على تابلوه سيارته وعاجل المجني عليه بعدة طعنات في رقبته، ساهمت في موته بشكل سريع عقب وصوله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

طعنات الغدر لشاب طالب بحقه

وقررت النيابة العامة حبس السائق المتهم بقتل ضحية عين شمس جرجس سامي، ضحية عين شمس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه ذهب لشراء استيكرات لسيارته وبعد تركبيها أخبره المجني عليه بقيمتها وهي 130 جنيهًا، فرفض السائق بزعم أن ثمنها في أغلب المحلات 70 جنيها، عندها تمسك صاحب المحل بحقه قائلًا جميع الأسعار زادت أضعاف ثمنها، وأنه كان يبيعها قبل أشهر بأقل من 70 جنيهًا لكن أسعار البضائع تتغير، فما كان من السائق إلا أن رفض التجاوب مع «جرجس»، وأسرع إلى تسديد الطعنات القاتلة في جسده.

التحريات: المتهم تعمد بخس ثمن البضاعة

وأفادت تحريات المباحث، أن المتهم كان يحاول الهروب من دفع قيمة البضاعة التي اشتراها من المجني عليه بعد أن عرض على صاحبها ثمنًا بخسًا، وذلك عقب قيامه بتركيب الاستيكرات على سيارته الميكروباص وعندما رفض المجني عليه الرضوخ لطلباته وتمسك بحقه، فوجئ بالمتهم يمسك مفكًا ويضربه في رقبته حتى سقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات على إثر إصابته تلك، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته واستدعت 3 من شهود العيان على الحادث لسماع أقوالهم.