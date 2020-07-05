بسبب السرقة.. كشف ملابسات مقتل شاب في مسكنه بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة أحد المواطنين بعقار محل سكنه في عين شمس، وبها "جروح متفرقة"، وبسؤال شقيقته ربة منزل، قررت أنها عند حضورها للاطمئنان على شقيقها اكتشفت وفاته واختفاء هاتفي محمول، خاصين بالمجني عليه وحافظة نقوده.

وتمكنت القوات من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، "له معلومات جنائية " مقيم في العقار ذاته محل البلاغ، وضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرا لإقامته بالعقار محل سكن المجني عليه وعلمه بعدم وجوده بالشقة بصفة دائمة، واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها خطط لسرقه محتوياتها.

وأوضح أنه تسلل للشقة عبر الشرفة إلا أنه تفاجأ بالمجني عليه عقب دخوله للشقة بتواجد المجني عليه فتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، واستولى على هاتفين محمولين، ولاذ بالفرار، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.