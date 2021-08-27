«محمد» قتل زوجته ثم أنهى حياته.. تفاصيل جريمة بشعة هزت المحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى موقع واقعة قتل زوج لزوجته وانتحاره في ظروف غامضة.

كما أمر المحامي العام بسماع أقوال الشهود من الجيران وأقارب الضحيتين وتفريغ كافة كاميرات المراقبة بمحيط منزل الأسرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الحادث .

النيابة العامة تأمر بتفريغ كافة كاميرات المراقبة بمحيط منزل الأسرة

واستمع رئيس نيابة أول المحلة إلي ثلاثة شهود من الجيران، حيث أكدوا أن الخلافات الزوجية اشتعلت بين الطرفين عقب عودة الزوج من الخارج طوال فترة عمل تزيد على 18 سنة وقيامه بكتابة أملاكه باسم زوجته وأبنائه وتعرضه لضائقة مالية، ورفض أفراد أسرته مساندته، ما تسبب في اشتعال الأزمة حتي وقعت أحداث المذبحة الأسرية.

تفاصيل قصة المذبحة الأسرية بمنطقة الرجبي بالمحلة الكبرى

وكانت منطقة الرجبي التابعة لحي أول المحلة شهدت واقعة ذبح زوج لزوجته بواسطة سكين، وشروعه في التخلص من حياته شنقا بواسطة حبل مثبت بمكان مروحة السقف، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المحلة العام والعرض على الطب الشرعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أشرف المعداوي مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي منطقة الرجبي بدائرة القسم بنشوب مشادة كلامية بين أفراد إحدى الأسر القاطنة بالمنطقة انتهت بانتحار الزوج «محمد ا»، 55 سنة، شنقا عقب انتقامه من زوجته «الهام.م»، 49 سنة، وقتلها طعنا.

أزمات مالية للزوج وخلافات مع أفراد أسرته وراء الحادث المأساوي

انتقل الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، وكشفت التحريات وجود خلافات أسرية بين الزوجين عقب عودة الزوج من رحلة عمل بالخارج إلي الوطن ومروره بأزمات مالية متوالية تسببت في خلاف مع زوجته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين ودفنهما بمعرفة أسرتهما .