بعد عرض الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل See الموسم الثانى

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مواعيد عرض مسلسل See الموسم الثاني، بعد النهاية المشوقة لأحداث الجزء الأول من المسلسل، وذلك لمتابعة رحلة «بابا فوس» في محاولته لم شمل عائلته الممزقة في مواجهة الخطر الذي يهدد حياتهم.

مواعيد عرض مسلسل See الموسم الثاني

بدأت مواعيد عرض مسلسل See الموسم الثاني، اليوم الجمعة، حيث عرضت أولى حلقاته على منصة «آبل TV»، حيث يأتي الموسم الثاني فى 8 حلقات تذاع حلقة جديدة كل أسبوع عبر المنصة الإلكترونية حصريًا.

ومن المقرر عرض الحلقة الثانية من الموسم الثاني الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم الجمعة 3 سبتمبر، فيما تقوم خدمات البث بإذاعة حلقات جديدة في منتصف الليل حسب التوقيت الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يوازي السابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويضم مسلسل See الموسم الثاني عددًا من الممثلين الجدد من بينهم المصارع ديفيد باتيستا، وذلك بجانب فريق التمثيل الأصلى الذي يضم النجم جايسون موموا، سيلفيا هويكس، هيرا هيلمارسدوتير، كريستيان كامارجو، آرشي ماديكوي بالإضافة إلى نيستا كوبر.

قصة مسلسل See

تدور أحداث المسلسل فى المستقبل البعيد عندما يفقد البشر حاسة البصر بسبب فيروس خطير، ويفرض عليهم إيجاد طرق جديدة للعيش والبناء والتفاعل والبقاء على قيد الحياة دون قدرتهم على الرؤية، ولكن ما يصعب الوضع الخطير، ولادة طفلين لزعيم محارب يدعى «بابا فوس» من زوجته الجديدة لديهم قوة البصر، وعندما تعلم الملكة عن حقيقة هذين الطفلين تسعى لتدميرهم، بينما يجب على البطل أن يفعل كل ما في وسعه لحماية أطفاله من أولئك الذين يريدون استغلال قواهم.

وعرض الموسم الأول من مسلسل See في الأول من نوفمبر 2019، وحظي بشعبية كبيرة، بينما تم الانتهاء من تصوير مسلسل See الموسم الثاني في 18 مارس 2021، ولكن تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، كما يواصل فريق عمل المسلسل العمل على الجزء الثالث، حيث يجري حاليا تصوير الأحداث في تورنتو بكندا، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين»، في وقت سابق.