طرح الجزء الثاني من «SEE» في أغسطس.. وتصوير الجزء الثالث في كندا

طرحت شبكة «آبل TV» البرمو الدعائي الرسمي للموسم الثاني من مسلسل «SEE»، حيث من المقرر أن يتم طرحه على المنصة الإلكترونية في 28 أغسطس المقبل، بطولة جايسون موموا وينضم له في الموسم الجديد ديفيد باتيستا.

وكشف «موموا» خلال لقائه مع جيمى فالون، في برنامج «The Tonight Show»، إن الشبكة بصدد العمل على الجزء الثالث من المسلسل، وذلك قبل عرض الجزء الثاني من المسلسل في أغسطس المقبل، حيث يجري تصوير الأحداث في تورنتو بكندا، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وكشف البرمو الدعائي للمسلسل الذي طرح منذ ساعات، وجود عدد من الأبطال الجدد في الجزء الجديد، أبرزهم ديفيد باتيستا الذي يقوم بدور «إيدو فوس» شقيق «بابا فوس»، وذلك بالإضافة إلى عدد من الممثلين منهم إيدن إبستين، توم ميسون، هون لي، أوليفيا تشينج، ديفيد هيوليت، وتمارا توني.الجزء الثاني من تأليف ستيفن نايت، وإخراج فرانسيس لورانس.

ومن المقرر أن تعرض حلقة واحدة أسبوعيا، ومن الموسم الماضي يتواجد الممثلون ألفري وودارد في دور «باريس»، وهيرا هيلمار في دور «ماجرا»، بالإضافة إلى سيلفيا هوكس في دور الملكة «كين»، وكريستيان كارماجو في دور «تاماكتي جون»، وذلك بالإضافة إلى جيسون موموا في دور «بابا فوس».

وتدور أحداث مسلسل «SEE» في المستقبل البعيد بعد ما فقدت البشرية حاسة البصر، وكان على الناس إيجاد طرق جديدة للتفاعل والبناء والصيد والبقاء على قيد الحياة. يتم تحدي كل ذلك عندما تولد مجموعة من التوائم تستطيع النظر.

وفي الموسم الثاني يقاتل «بابا فوس» من أجل لم شمل عائلته الممزقة والابتعاد عن الحرب والسياسة التي تحيط به، ولكن كلما ابتعد أكثر كلما تعمق في الوضع أكثر، ومع ظهور شقيقه يهدد الوضع عائلته بشكل أكبر مما سبق.